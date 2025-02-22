Karla kaplı boş alanda cansız bedeni bulundu
KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde Murat T.
KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde Murat T. (31), ailesiyle birlikte yaşadığı evinin yakınındaki karla kaplı arazide ölü bulundu.
Olay, sabah 07.30 sıralarında İnönü Mahallesi 144. Sokak'ta meydana geldi. Karla kaplı boş alanda karların içinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat T.'nin öldüğünü belirlerken, vücudunda darp izlerine rastlanmadı. Murat T.'nin 'Uyuşturucu, hırsızlık ve başkasına ait kimlik kartı kullanma' suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Murat T.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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