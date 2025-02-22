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        Karla kaplı boş alanda cansız bedeni bulundu

        KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde Murat T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:10
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        Karla kaplı boş alanda cansız bedeni bulundu
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        KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde Murat T. (31), ailesiyle birlikte yaşadığı evinin yakınındaki karla kaplı arazide ölü bulundu.

        Olay, sabah 07.30 sıralarında İnönü Mahallesi 144. Sokak'ta meydana geldi. Karla kaplı boş alanda karların içinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat T.'nin öldüğünü belirlerken, vücudunda darp izlerine rastlanmadı. Murat T.'nin 'Uyuşturucu, hırsızlık ve başkasına ait kimlik kartı kullanma' suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Murat T.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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