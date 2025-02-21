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        Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 17'si tutuklandı

        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:54
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        Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 17'si tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 farklı evden hırsızlık olayında, vatandaşların 12 milyon 385 bin lira değerinde ziynet eşyası ile parasının çalındığını belirledi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin tespiti için yapılan çalışmada, olaya karışan 5 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğunu tespit etti.

        Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, operasyon kapsamında aranan 9 kişi daha yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

        Dosya kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının toplam 31 olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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