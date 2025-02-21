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        Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:49
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        Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.

        Paşadağ Mahallesi Orkide Sokak'ta bulunan prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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