Kocaeli'de prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.
Paşadağ Mahallesi Orkide Sokak'ta bulunan prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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