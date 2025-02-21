Kocaeli'de sportif faaliyetler ertelendi, eğitime 2 gün ara verildi

KOCAELİ'de etkili olan kar nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 2 gün ara verilirken, sportif faaliyetler de ertelendi.

Kocaeli Valiliği, kentte aralıklı olarak etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve pazar günleri ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim kurumları dahil) eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerimiz idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleştirilmesi planlanan 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve pazar günleri sportif faaliyetlerin ertelenmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.