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        Kocaeli ve Karabük'te tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi

        Kocaeli ve Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:40 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:40
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        Kocaeli ve Karabük'te tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi
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        Kocaeli ve Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması, buzlanma tehlikesi nedeniyle kentteki resmi ve özel örgün, yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ile diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim kurumları dahil) eğitim öğretime 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri ara verildi.

        Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılacak.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sportif faaliyetler de ertelendi.

        - Karabük

        Karabük'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu bilim sanat merkezi, kurslar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporlarına göre bölgeyi ve Karabük'ü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava koşulları nedeniyle il genelinde 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri bilim sanat merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ile destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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