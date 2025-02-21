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        Kocaeli'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

        KOCAELİ'de sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, işe giden sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:00
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        Kocaeli'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
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        KOCAELİ’de sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, işe giden sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. E-5 ve yan yollarda yaşanılan kazalar ve kar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Duran trafikte bazı vatandaşlar halay çekerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kocaeli’de sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle birçok noktada araçlar yolda kaldı. Ekipler, gece saatlerinden itibaren kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışma yürüttü. Şehir içi yollar, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde çalışma gerçekleştirdi.

        HALAY ÇEKTİLER

        Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler ve vatandaşlar, özellikle E-5 ve yan yollarda hem kar yağışı hem de hasarlı kazalar nedeniyle duran trafikte zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan trafik yoğunluğu hem kaza yapan araçların yoldan kaldırılması hem de kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından normale döndü. Bazı vatandaşlar ise duran trafikte halay çekti.

        ÖĞLE SAATLERİ İTİBARIYLA ETKİSİNİ YÜKSEK KESİMLERE BIRAKTI

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ve A Takım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışından şehrin olumsuz etkilenmemesi için 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık bin 750 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre öğle saatlerinde hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü Kocaeli’de gece saatlerinde hava sıcaklığının daha da düşmesi bekleniyor. Kar yağışı, öğle saatleri itibarıyla yüksek kesimlerde devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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