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        Prefabrik ev alev alev yandı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:15
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        Prefabrik ev alev alev yandı
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

        Başiskele ilçesi Cumhuriyet Caddesi Orkide Sokak kesişiminde bulunan müstakil prefabrik evde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ahşap ev ve içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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