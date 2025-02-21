Kocaeli'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu (2)
OTOYOLTRAFİĞE AÇIKKocaeli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sağanak etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde her iki istikamette de trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.
OTOYOLTRAFİĞE AÇIK
Kocaeli’de aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sağanak etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde her iki istikamette de trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı bekleyişlerini sürdürürken, TEM Otoyolu ve şehir içi yollarda da ulaşımda aksama olmadı.
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