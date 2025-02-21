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        Kocaeli'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu (2)

        OTOYOLTRAFİĞE AÇIKKocaeli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sağanak etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde her iki istikamette de trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:25
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        Kocaeli'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu (2)
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        OTOYOLTRAFİĞE AÇIK

        Kocaeli’de aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sağanak etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde her iki istikamette de trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı bekleyişlerini sürdürürken, TEM Otoyolu ve şehir içi yollarda da ulaşımda aksama olmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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