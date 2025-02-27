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        Kocaeli'de halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 20:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:06
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        Kocaeli'de halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık Volkan A, maktul Enes Yiğit Toraman'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Söz verilen sanık Volkan A, ablasının kızıyla evli olan maktulün, yeğenini iterek omzunu çıkardığını öne sürerek, hastaneye gittiklerinde de karşı tarafla aralarında sürtüşme yaşandığını anlattı.

        Maktulün, evine gelerek tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia eden Volkan A, "Hastane mevzusundan sonra yeğenimle boşanma davası açıldı. Dava sürecinde evime gelerek bana tehdit ve hakaret ettiler. Boşanma sonrasında yeğenimle tekrar barıştılar. Sonra olayı kapattık." diye konuştu.

        Volkan A, olay günü maktulün Karamürsel'deki dükkanına gittiğini ancak orada bulamadığını belirterek, "Geri dönmek için otobüse bindim. Arkamı döndüğümde maktul Enes Yiğit Toraman'ı gördüm, sonra bana küfürler etti. Gittim onu yaraladım." iddiasında bulundu.

        Mahkeme heyetinin, "Eylemde kullandığın bıçağı neden taşıyordun?" sorusuna sanık, maktulle geçmişte yaşadığı sürtüşmeden dolayı kendisini korumak amacıyla taşıdığını savundu.

        Maktulün annesi Filiz Altan da sanığın anlattıklarına katılmadığını söyleyerek, maktulün eşinin 15 yaşından beri sanıktan şiddet gördüğünü iddia etti.

        Toraman'ın, sanıkla barışmak istediğini ancak buna karşılık vermediğini ileri süren Altan, sanıktan ve ailesinden şikayetçi olduğunu belirtti.

        Maktulün erkek kardeşi Emre Toraman ise sanığın, uyuşturucu kullandığını ve eylemi de planlayarak gerçekleştirdiğini öne sürdü.

        Maktulün babası Yusuf Toraman da sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

        Tanık otobüs şoförü R.A. ise sanığın otobüse bindikten sonra arka tarafa doğru ilerlediğini ve sonrasında bağrışma sesi geldiğini söyledi.

        Yolcuların panikle otobüsten indiğini anlatan R.A, "Ben de otobüsten indim. Olayı otobüsün güvenlik kameralarından izledim." dedi.

        Diğer tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Enes Yiğit Toraman (29), 9 Ekim 2024'te Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne binen Volkan A'nın (39) bıçaklı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, yakalanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Volkan A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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