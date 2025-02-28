Kocaeli'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı

Polis ekiplerince yakalanan, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, ehliyetsiz olduğu için kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Hasan E. ve 1 yaya yaralandı.

Otomobil, kovalamaca sırasında Yiğitcan K. idaresindeki 34 KMT 066 plakalı motosiklete ve park halindeki 2 otomobil ile 1 SUV araca çarptı.

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