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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 2 sanığa müebbet hapis

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:43 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:43
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 2 sanığa müebbet hapis
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar A.A, Ç.T. ve Ö.K. ile sanık avukatları hazır bulundu, katılan avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

        Katılan avukatı, sanıkların eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini savunarak, bu kapsamada cezalandırılmalarını talep etti.

        Söz verilen sanık A.A, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, kasıtlı eylemenin bulunmadığını iddia etti, beraatini ve tahliyesini istedi.

        Sanık Ç.T. de eylemde kastının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

        Sanık Ö.K. ise maktulün ayaklarına ateş ettiğini iddia ederek, beraatini talep etti.

        Sanık avukatlarının savunmalarının da dinlenilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ö.K. ve Ç.T'yi, "kasten öldürme" suçunu birlikte işledikleri gerekçesiyle müebbet hapis ve "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan birer yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, Ö.K'ye, M.C'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Sanık A.A'nın ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis ile "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 1 yıl hapsini kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık N.A'nın, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan beraatine hükmetti.

        - Olay

        İzmit ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim 2023'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Akkuş (28) ve M.C. (28) yaralanmış, Akkuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından A.A, Ö.K, Ç.T, N.A. ve B.T.E, polis ekiplerince gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen A.A, Ö.K. ve Ç.T. tutuklanmış, N.A. ve B.T.E. serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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