Sondaj sırasında çıkan gaz yangınlarından biri söndü, diğeri sürüyor

KOCAELİ'de metro projesi kapsamındaki sondaj çalışmalarında 17 Şubat'ta çıkan metan gazı yangını 15'inci günde söndü. Önceki gün, bu noktaya 500 metre mesafede yapılan sondajda çıkan ve alevlendirilen gaz, 3 gündür yanmaya devam ediyor.

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde çıkan yangın 15'inci günde söndü. Yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede bekleyen itfaiye ekipleri ayrılırken, polis ve zabıta ekipleri bölgede kalmayı sürdürüyor.

Bu bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede, D-100 kara yolu İzmit yönünün hemen yanında, Ankara Caddesi'nde yapılan sondaj çalışmasında da gaz çıkışı oldu. 2 Mart günü yerin 45 metre derinliğinden çıkan gaz, numune alındıktan sonra alevlendirildi. Yaklaşık 3 gündür devam eden ve metan gazı olduğu değerlendirilen gazın türünün belirlenmesi için incelemenin sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin bölgede bekleyişi devam ediyor.