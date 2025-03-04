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        "Üsküdar Vapuru" faciasında ölenler için hatıra ormanı oluşturuldu

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, "Üsküdar Vapuru" faciasının 67'nci yıldönümü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:42
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        "Üsküdar Vapuru" faciasında ölenler için hatıra ormanı oluşturuldu
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, "Üsküdar Vapuru" faciasının 67'nci yıldönümü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden 392 kişinin anısını yaşatmak için Kocaeli Kent Konseyi işbirliğiyle deniz faciasının 67'nci yılında İlimtepe mevkisinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

        İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, faciada yaşamını yitirilenler anısına 392 ağaç toprakla buluşturularak hatıra ormanı oluşturuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu tür etkinliklerin hem vefa göstermek hem de gelecek nesillere değerli hatıra bırakmak için önem taşıdığını kaydetti.

        Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise ağaç dikmenin kayıpları anmanın ve hatıralarını yaşatmanın en güzel yollarından olduğunu ifade etti.

        Etkinliğe, Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan da katıldı.

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        Galeri

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