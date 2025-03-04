Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yangını söndü

Gazdan numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturmuştu.

Öte yandan bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede D-100 kara yolu yan yol Ankara Caddesi'nde 2 gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde çıkan metan gazı ise yanmaya devam ediyor.

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