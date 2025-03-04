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        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yangını söndü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangını söndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:14
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        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yangını söndü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangını söndü.

        Dumlupınar Mahallesi'nde 17 Şubat'ta metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme olmasının ardından bölgede polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekiplerince önlem alındı.

        Ekiplerin güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekleyişini sürdürdüğü sırada metan gazındaki alevler etkisini yitirdi.

        Öte yandan bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede D-100 kara yolu yan yol Ankara Caddesi'nde 2 gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde çıkan metan gazı ise yanmaya devam ediyor.

        AFAD, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekletiliyor. Caddede araç girişine izin verilmiyor.

        Gazdan numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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