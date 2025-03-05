Kocaeli'de kumar oynayan 12 kişiye 110 bin 964 lira ceza verildi

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde kumar oynayan 12 kişiye 110 bin 964 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

İzmit'teki denetimde bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, 4 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uyguladı, 2 bin 800 liraya el koydu.

Kumar oynattığı tespit edilen C.D. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kartepe'deki denetimlerde de ruhsatsız umuma açık dönüştürülmüş yerde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 8 kişiye 73 bin 976 lira idari para cezası uyguladı, 10 bin 400 liraya el konuldu.

Kumar oynattığı tespit edilen Z.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.