Eğlence mekanı önündeki cinayet davası; 3 sanıktan 2'sine müebbet, 1'ine 25 yıl hapis

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, eğlence mekanı önünde Emrah Akkuş'un (28) tabancayla öldürüldüğü, Mehmet Cingöz'ün (30) de ayağından vurulduğu olayla ilgili Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti; Çağrı Topbaş ve Ömer Koç’a, ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası, Abdullah Ay’a ise ‘Kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 24 yıl, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 19 Ekim 2022’de İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde gece saatlerinde Emrah Akkuş’un da bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının işletmecisi Abdullah Ay (31) ve çalışanları da kavgaya dahil oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle Emrah Akkuş ve Abdullah Ay, olay büyümeden barıştırıldı. Ertesi gün gece saatlerinde taraflar arasında iddiaya göre, omuz atma nedeniyle yeniden tartışma yaşandı. Abdullah Ay'ın eğlence mekanının önündeki sokakta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Abdullah Ay, Ömer Koç (32) ve Çağrı Topbaş’ın (23) tabancalarından çıkan kurşunların isabet ettiği Emrah Akkuş ve Mehmet Cingöz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Abdullah Ay’ın kız arkadaşı N.A.’nın (22) evine gitti. Silahları evde saklayıp üzerlerini değiştiren şüpheliler, bir süre sonra evden çıktıklarında yakalanarak gözaltına alındı. Akkuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen Ay, Koç ve Topbaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda ayağından vurulan Mehmet Cingöz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘TASARLAYARAK ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; tutuklu sanıklar Abdullah Ay, Ömer Koç ve Çağrı Topbaş'ın, tasarlayarak Emrah Akkuş'u öldürmekten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mehmet Cingöz’ün yaralanması ile ilgili de 'Silahla yaralama' suçundan ayrı ayrı 4,5 yıla kadar hapis cezası, 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçundan da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca, iddianamede olay yerinde 15 adetten fazla mermi çekirdeği bulunduğu ifade edildi.