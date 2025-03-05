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        Başiskele Sahil Mescidi ibadete açıldı

        Başiskele Belediyesi tarafından inşa edilen sahil mescidi ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 08:59 Güncelleme: 05.03.2025 - 08:59
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        Başiskele Sahil Mescidi ibadete açıldı
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        Başiskele Belediyesi tarafından inşa edilen sahil mescidi ibadete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 220 metrekarelik alanda inşa edilen mescit, iç tefrişatının tamamlanmasının ardından ramazan öncesi temizliği yapılarak ibadete hazır hale getirildi.

        Başiskele Sahil Mescidi'nde kılınan ilk teravih namazına Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve meclis üyeleri de katıldı.

        Mescidin yanındaki 70 metrekarelik alanda da bebek bakım odası, tuvalet ve şadırvan yapımı çalışmalarında sona gelindi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, güzel bir işi daha hayırlısıyla tamamlayıp hizmete açtıklarını kaydetti.

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