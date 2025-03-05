Başiskele Sahil Mescidi ibadete açıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, güzel bir işi daha hayırlısıyla tamamlayıp hizmete açtıklarını kaydetti.

Mescidin yanındaki 70 metrekarelik alanda da bebek bakım odası, tuvalet ve şadırvan yapımı çalışmalarında sona gelindi.

Başiskele Sahil Mescidi'nde kılınan ilk teravih namazına Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve meclis üyeleri de katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 220 metrekarelik alanda inşa edilen mescit, iç tefrişatının tamamlanmasının ardından ramazan öncesi temizliği yapılarak ibadete hazır hale getirildi.

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