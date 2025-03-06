Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Körfez ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ünlü markalara ait 800 taraftar forması ve 2 bin 464 sahte tıbbi ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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