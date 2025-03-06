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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:19
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Körfez ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ünlü markalara ait 800 taraftar forması ve 2 bin 464 sahte tıbbi ilaç ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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