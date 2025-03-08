Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.M. idaresindeki 34 GDS 282 plakalı otomobil, Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde A.I. yönetimindeki 41 YF 893 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.