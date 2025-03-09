Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de kadın esnaf iftarda buluştu

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de kadın esnaf iftarda buluştu
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafla iftarda bir araya geldi.

        Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Yanık, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        İş alanının her köşesinde kadınların bulunduğunu ve işlerini severek yaptıklarını anlatan Yanık, "Aynı çatı altında bu bütünlüğü bir kez daha gösterdik. Allah bol, bereketli kazançlar versin, afiyet olsun." ifadelerini kullandı.

        Programa, Kaymakam Kemal İnan, eşi Sedef İnan, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, eşi Buket Kaya, Antikkapı AŞ Genel Müdürü İsmail Yıldırım, eşi Tuğba Yıldırım, eski başpehlivan Ahmet Taşçı, eşi Gamze Taşçı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın meclis üyeleri, kooperatif üyeleri ve eşleri ile kadınlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kadınlar ligi müsabakası yarıda kaldı
        Kocaeli'de kadınlar ligi müsabakası yarıda kaldı
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de konuştu:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de konuştu:
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Metan gazı yanan alanda sondaj bitti
        Metan gazı yanan alanda sondaj bitti
        Otobüs şoförü, bıçaklanan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi
        Otobüs şoförü, bıçaklanan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi