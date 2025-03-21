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        Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:10
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        Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı kutlandı
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        Kocaeli ve Sakarya'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        İzmit'teki etkinlikte, katılımcılar Cumhuriyet Bulvarı'ndan kent meydanına bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Burada yakılan Nevruz ateşinin ardından Kafkas yöresi halk oyunu ve çeşitli dans gösterileri sunuldu. Kocaeli Üniversitesinden uluslararası öğrenciler, kopuz ve dombra çaldı. Ardından Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir şiir okudu.

        Etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nevruz Bayramı'nın simgesi, Türk kültüründe "yaşam otu" olarak da bilinen semeni, protokole takdim edildi.

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, milli kültürün önemli unsurlarından olan Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, "Baharın uyanışını temsil eden bayramımızın, milletimizin ilelebet varlığında yeniden uyanışlara yeniden birliklere, gelecekle ilgili yaptığımız planlarda bu birliği beraberliği korumamıza vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da hayatın insanların birbirlerine hitap etme şekli olduğunu, o hitap güzelleştikçe hayatın da güzelleşeceğini belirterek, "Nevruz da böyle bir şey aslında. Yeni bir yıla baharın uyanışıyla, doğanın uyanışıyla yeni bir güne, yeni umutlarla, pozitif yaklaşımla başlarsak her şey aslında onunla beraber güzelleşecektir." ifadesini kullandı.

        Program, katılımcıların yumurta tokuşturması, örste demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlamasının ardından sona erdi.

        Etkinliğe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, vali yardımcıları Aslan Avşarbey ve Şenol Kaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Sakarya

        Sakarya'da baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Rahmi Doğan, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, il protokolü ile öğrenciler katıldı.

        Programda konuşan Doğan, kentte farklı kültürlerin buluştuğunu belirterek, nevruzun yalnızca doğanın yeniden uyanışı değil, aynı zamanda ortak geçmiş, kültürel birliktelik ve geleceğe yönelik umutların sembolü olduğunu ifade etti.

        Rektör Al da Nevruz Bayramı'nın coşkusunu birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, baharın uyanışıyla yenilenmeyi ve kardeşliği simgeleyen nevruzun dostluk, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini kaydetti.

        Programda, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistanlı öğrenci toplulukları, kurdukları stantlarda geleneksel ürünlerini sergiledi.

        Mehteran takımı gösterisi, geleneksel demir dövme ritüeli, halk danslarının ardından yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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