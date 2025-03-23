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        Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 05:07 Güncelleme: 23.03.2025 - 05:07
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        Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Kocaeli'den İstanbul yönünde Zafer Y'nin kullandığı 34 GP 1549 plakalı otomobil ile Yusuf T. yönetimindeki 34 BG 9455 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edildi.

        Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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