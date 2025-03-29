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        Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli hizmet verecek

        Kocaeli'de Sapanca Gölü ve İzmit Körfezini aynı anda izleme imkanı sunan Kartepe Teleferiği, Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:49
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        Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli hizmet verecek
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        Kocaeli'de Sapanca Gölü ve İzmit Körfezini aynı anda izleme imkanı sunan Kartepe Teleferiği, Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaelililerin ve il dışından gelecek ziyaretçilerin bayramı en iyi şekilde geçirebilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

        Vatandaşların ziyaretlerini rahat şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sağlanmasına karar verildi.

        Bu kapsamda vatandaşlar, 30 Mart Pazar gününden 6 Nisan Pazar akşamına kadar halk otobüsleri, tramvay ve deniz araçlarıyla ücret ödemeden seyahat edebilecek.

        Ayrıca söz konusu tarihlerde Derbent ile Kuzuyayla arasında çalışan Kartepe Teleferiği de vatandaşlara yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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