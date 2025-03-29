Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta H.H.O. (34) ile H.Ş. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, H.Ş. tabanca ile ateş ettiği H.H.O'yu ağır yaraladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı, Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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