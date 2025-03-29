Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, H.Ş. tabanca ile ateş ettiği H.H.O'yu ağır yaraladı.

Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta H.H.O. (34) ile H.Ş. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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