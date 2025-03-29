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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:16
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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta H.H.O. (34) ile H.Ş. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, H.Ş. tabanca ile ateş ettiği H.H.O'yu ağır yaraladı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı, Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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