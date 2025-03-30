Kocaeli'de il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti

Vali Aktaş, ziyaret sonrası gazetecilere, bayram vesilesiyle ziyaretlerine gazi ve şehit yakınları ile protokol eşliğinde şehitlikle başladığını belirterek, "Allah bizlere nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Şehitlerimize rahmet etsin. Tüm Kocaelili hemşehrilerim başta olmak üzere milletimizin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli il protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti.

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