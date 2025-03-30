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        Kocaeli'de il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti

        Kocaeli il protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:07
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        Kocaeli'de il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
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        Kocaeli il protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti.

        İzmit ilçesindeki şehitlikte gerçekleştirilen programa, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

        Programda, Vali Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

        Vali Aktaş, ziyaret sonrası gazetecilere, bayram vesilesiyle ziyaretlerine gazi ve şehit yakınları ile protokol eşliğinde şehitlikle başladığını belirterek, "Allah bizlere nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Şehitlerimize rahmet etsin. Tüm Kocaelili hemşehrilerim başta olmak üzere milletimizin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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