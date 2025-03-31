AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş yaşamını yitirdi

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanı'mız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

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