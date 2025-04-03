Kocaeli'de 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bu kapsamda Darıca ve Gebze ilçelerinde bir iş yeri ile araçta yapılan aramada, 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

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