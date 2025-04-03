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        Kocaeli'de 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kocaeli'de 100 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 08:42 Güncelleme: 03.04.2025 - 08:42
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        Kocaeli'de 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Kocaeli'de 100 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda Darıca ve Gebze ilçelerinde bir iş yeri ile araçta yapılan aramada, 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iki zanlı hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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