Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi İstanbul istikametinde seyreden 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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