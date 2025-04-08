Vali Aktaş'tan Polis Haftası mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, milletin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlama görevini özveriyle ifa eden Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünün ve Polis Haftasının kutlandığını belirtti.

Her türlü suça karşı özveriyle çalışan emniyet görevlilerinin vazifelerinin önemine değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Kamu düzeninin ve asayişin korunması, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suça karşı önleyici tedbirlerin alınması, suçluların yakalanarak zamanında adalete teslim edilmesi için dürüst ve özverili görev anlayışıyla zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet görevlilerimiz, vatandaşlarımızın devlete olan itimadının güçlendirilmesinde büyük vazife üstlenmektedir.

Çağın gerekleri doğrultusunda sürekli kendini yenileyen, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı ilkeleri doğrultusunda yasalara bağlı büyük özveriyle görevini yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bizleri gururlandırmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevi başında bulunan kahraman polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."