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        Kocaeli'de Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlit okutuldu

        Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:54
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        Kocaeli'de Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlit okutuldu
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        Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Fevziye Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programına İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Kel, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Programda din görevlileri Halit Es, Faruk Çoban ve Hikmet Akça tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve mevlit okundu.

        İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptığı duanın ardından emniyet mensupları vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.

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        Galeri

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