Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karaduman, emniyet teşkilatının gününü kutladı.
Tören, D-100 kara yolunda geçiş töreni yapılmasıyla sona erdi.
Programa, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Kel ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.
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