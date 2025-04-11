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        Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:15
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        Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, iki gündür zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

        Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi, Kuzuyayla, Başiskele ilçesindeki Aytepe mevkisi ile Gölcük Eriklitepe tabiat parkları beyaza büründü.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Bartın'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

        Ulus ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

        Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yüksek kesimlerinde de yağış nedeniyle yollar karla kaplandı.

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Kara yolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Güzergahı kullanan bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Sakarya'da da kar yağışı, kent merkezi ile Kocaali ilçesinde kısa süreli etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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