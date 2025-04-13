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        Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

        Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:29 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:29
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        Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
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        Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası sona erdi.

        Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 61 şehirden 3 bin 500 sporcu katıldı.

        "Minikler" ve "yıldızlar" kategorilerinde "kata" ve "kumite" dallarında yarışan 8-14 yaş aralığındaki sporcular, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

        Şampiyona, 13 ile 14 yaş erkek ve kadın final müsabakalarının ardından sona erdi.

        Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Dereceye girenler arasından belirlenen sporcular, 30 Mayıs-1 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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