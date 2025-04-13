Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Şampiyona, 13 ile 14 yaş erkek ve kadın final müsabakalarının ardından sona erdi.

"Minikler" ve "yıldızlar" kategorilerinde "kata" ve "kumite" dallarında yarışan 8-14 yaş aralığındaki sporcular, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 61 şehirden 3 bin 500 sporcu katıldı.

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