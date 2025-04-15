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        Kocaeli'de "sis denizi" etkili oldu

        Kocaeli'de sis bulutu, şehrin doğu bölümünün üzerini kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:36
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        Kocaeli'de "sis denizi" etkili oldu
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        Kocaeli'de sis bulutu, şehrin doğu bölümünün üzerini kapladı.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentin doğu kısmında sis etkisini gösterdi. Kartepe ve İzmit ilçelerinin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı. Şehrin batı bölümünde ise pus etkili oldu.

        Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye gitmek isteyenler, sisin içinden geçerek bölgeye ulaştı.

        Kentin yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit'in "sis denizi"yle kaplandığı gözlendi.

        Bazı kişiler, manzarayı fotoğraf çekerek kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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