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        Kocaeli'de öğrenciler "Sıfır Atık" projesine destek için yürüdü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencileri, "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:07
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        Kocaeli'de öğrenciler "Sıfır Atık" projesine destek için yürüdü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencileri, "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı.

        Gebze Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi destek vermek isteyen öğrenciler, Eskiçarşı'da toplandı.

        "Geri dönüşüme kulak ver" mottosuyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dövizler taşıyarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sıfır Atık" projesinin hem görsel hem de hijyen anlamında insan sağlığına katkı sunduğunu söyledi.

        Geri dönüşümün öneminden bahseden Büyükgöz, "Ağaç yaşken eğilir. Evlatlarımızı daha bu yaşta sıfır atık ve geri dönüşümle tanıştırıp önemini kavratmamız gerekiyor." dedi.

        AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da projenin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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