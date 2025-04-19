Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de

Bu sonuçla Kocaelispor, ligin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Körfez temsilcisi, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

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