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        Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:27
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        Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

        Ligin 35. hafta maçında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde zirveyi ilgilendiren karşılaşmayı Boluspor, 66. dakikada Jefferson'un golüyle kazandı.

        Bu sonuçla Kocaelispor, ligin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Körfez temsilcisi, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

        Kocaelispor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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