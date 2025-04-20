Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Yeşilay'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinde etkinlik

        Yeşilay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinde etkinlikler düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinde etkinlik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinde etkinlikler düzenliyor.

        Kocaeli Yeşilay gönüllüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinliklerinde stant açtı.

        Çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlendiği stantta, yüz boyama, kağıt çiçek atölyesi, solo test yarışması ve hikaye anlatımı gibi etkinlikler yapıldı.

        Kocaeli Üniversitesi Genç Yeşilay Kulüp Başkanı Hüseyin Kargili, AA muhabirine, amaçlarının 23 Nisan ruhuyla çocuklara sosyal medya ve bilgisayar oyunları olmadan da eğlenebilecekleri ortamların bulunduğunu göstermek olduğunu söyledi.

        Kargili, çocuklara bu etkinlikler vesilesiyle hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri ortamlar yaratmak istediklerini ifade etti.

        Etkinliklerde yazar Kübra Soysal Cici de görev aldı. "Lotus'un Masalı" isimli kitabıyla okuma etkinliği düzenleyen Cici, etkinliğin ardından, çocuklarla kendi değerini bilme ve mutlu olma üzerine söyleşi yaptı.

        Yeşilay görevlileri ve gönüllüleri, 23 Nisan akşamına kadar devam edecek etkinlikler boyunca görev yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!

        Benzer Haberler

        Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
        Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
        Kocaelispor 16 yıl sonra dördüncü kez Süper Lig'de
        Kocaelispor 16 yıl sonra dördüncü kez Süper Lig'de
        Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de
        Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'de
        El freni boşalan midibüsün apartman girişine düştüğü kaza kamerada
        El freni boşalan midibüsün apartman girişine düştüğü kaza kamerada
        Bakan Kurum, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje alanında incelemelerd...
        Bakan Kurum, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje alanında incelemelerd...