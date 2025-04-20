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        Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı İzmit Kent Meydanı'ndaki dev ekrandan izlendi

        Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Esenler Erokspor ile oynadığı müsabaka İzmit ilçesindeki meydanda dev ekrandan takip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:17
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        Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı İzmit Kent Meydanı'ndaki dev ekrandan izlendi
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        Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Esenler Erokspor ile oynadığı müsabaka İzmit ilçesindeki meydanda dev ekrandan takip edildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Kent Meydanı'na kurulan ekrandan maçı izlemeye gelen taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaeli temsilcisi, Trendyol 1. Lig şampiyonluğu için mücadele veriyor.

        Kocaelispor oyuncuları ve teknik ekibin, Esenler Erokspor maçının ardından kente gelerek taraftarlarla Süper Lig kutlaması yapması planlanan meydanda, maç esnasında da coşku ve sevinç gösterilerinde bulunuldu.

        Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan maçın önemli pozisyonlarında büyük heyecan yaşayan taraftarlar, yeşil-siyahlı takımın kente gelmesini meydanda bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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