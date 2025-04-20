Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı İzmit Kent Meydanı'ndaki dev ekrandan izlendi

Kocaelispor oyuncuları ve teknik ekibin, Esenler Erokspor maçının ardından kente gelerek taraftarlarla Süper Lig kutlaması yapması planlanan meydanda, maç esnasında da coşku ve sevinç gösterilerinde bulunuldu.

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