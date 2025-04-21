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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Kocaeli'de 143 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:32
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Kocaeli'de 143 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 143 bin makaron, 348 elektronik sigara, 58 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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