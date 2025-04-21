Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 143 bin makaron, 348 elektronik sigara, 58 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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