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        Kocaelispor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile kaleci Gökhan Değirmenci'nin sözleşmesi uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:04
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        Kocaelispor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
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        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile kaleci Gökhan Değirmenci'nin sözleşmesi uzatıldı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Oğulcan ile Gökhan'ın sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.

        Her iki futbolcunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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