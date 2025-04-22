Kocaelispor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile kaleci Gökhan Değirmenci'nin sözleşmesi uzatıldı.
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile kaleci Gökhan Değirmenci'nin sözleşmesi uzatıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Oğulcan ile Gökhan'ın sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.
Her iki futbolcunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
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