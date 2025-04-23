Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklüçeşme mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden A.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza sebebiyle karayolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

        - Trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Gebze ilçesinde 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Alemdar Köprüsü mevkisinde 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

        - Tırda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırda çıkan söndürüldü.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden tırın balatasının aşırı ısınması nedeniyle araçta yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorsesinde hasar oluştu.

        - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Karamürsel ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kayacık Mahallesi 210. Cadde'de bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle, binanın çatısı ve evin bir bölümünde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!

        Benzer Haberler

        Nesli tükenmekte olan bitkiler laboratuvarda yaşatılıyor
        Nesli tükenmekte olan bitkiler laboratuvarda yaşatılıyor
        Kocaeli'de, 40 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Kocaeli'de, 40 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
        Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
        İş insanı Nurhan Ör'ü parçalayıp, cesedini asitle eriten 6 sanığa ağırlaştı...
        İş insanı Nurhan Ör'ü parçalayıp, cesedini asitle eriten 6 sanığa ağırlaştı...
        4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
        4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı