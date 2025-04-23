Kocaeli'den kısa kısa

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle, binanın çatısı ve evin bir bölümünde hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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