Kocaelispor, 59. yaşını Süper Lig'e yükselmenin mutluluğuyla kutluyor

KADİR YILDIZ - Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden Kocaelispor, kuruluşunun 59. yıl dönümünü, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin verdiği mutlulukla kutluyor.

Baçspor, İzmit Gençlikspor ve Doğanspor takımlarının birleşmesiyle 24 Nisan 1966 yılında kurulan Kocaelispor, 1966-1967 sezonunda Türkiye 2. Ligi'nde mücadele etmeye başladı.

Bu ligde 1991-1992 sezonunu 83 puanla şampiyon tamamlayan Kocaelispor, dönemin en üst organizasyonu olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki en büyük başarısına ise ilk yarısını lider tamamladığı 1992-1993 sezonunda ulaştı. Yeşil-siyahlı takım, sezonu 4'üncü sırada bitirip, Inter Toto Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Inter Toto Kupası'nın ilk turunda eşleştiği Portekiz'in Sporting Lizbon ekibiyle sahasındaki ilk maçta golsüz berabere kalan Kocaelispor, deplasmanda ise rakibine 2-0 yenilerek elendi.

Kupa Galipleri Kupası'nda 1997-1998 sezonunda Türkiye'yi temsil eden Körfez ekibi, ilk turda Rumen ekibi National Bükreş'i elerken, ikinci turda eşleştiği Rusya'nın Lokomotif Moskova'yı geçemedi.

Kocaelispor, 1996-1997 sezonunda Trabzonspor'u, 2001-2002 sezonunda da Beşiktaş'ı finalde saf dışı bırakarak Türkiye Kupası'nı iki kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Genç, tarihine iki Türkiye Kupası, dört 1. Lig, iki 2. Lig, bir 3. Lig, bir de BAL şampiyonlukları sığdıran Kocaelispor'un amatöre kadar düşse de özellikle son yıllarda büyük bir çıkış yakaladığını anlatarak, "Kocaelispor hak ettiği yere, Süper Lig'e çıkmıştır. Mali ve idari anlamda Türkiye'nin en iyi yönetilen kulüplerinin başında gelen Kocaelispor, geçmişten ders alarak, kısa vadeli başarılar yerine orta ve uzun vadeli planlarla yoluna devam etmektedir. İçinden geçtiğimiz sezon oluşturduğu bütçesinin dışına çıkmayan, yaptığı transferlerden maksimum verim alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak tesisleriyle en önemli eksiğini de giderecek olan Kocaelispor, Süper Lig'de önce kalıcı olacak, daha sonra ise başta Avrupa kupaları olmak üzerine kendisine daha büyük hedefler koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'un geçmişte "dört büyükler" olarak adlandırılan takımlara karşı iyi mücadele ettiğini, o dönemlerde Kocaeli'nin ligin en zor deplasmanı haline geldiğini anlatan Genç, Körfez temsilcisinin bir dönem ligde uzun süre liderlik koltuğunda oturduğunu ifade etti.

Kadir Genç, yeni sezonda da Kocaeli'yi en zorlu deplasman haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerek amatörde gerekse 2. Lig ve 1. Lig'de seyirci rekorları kıran, arkasına aldığı Hodri Meydan taraftar grubu ile Türkiye'nin en ateşli tribünlerini oluşturan Kocaelispor, dün olduğu gibi yarın da Süper Lig'e renk katacaktır. Kocaelispor'un maçlarının oynandığı gün Türkiye'nin gözü kulağı Kocaeli'de olacaktır. Kulüp 59 yaşına girerken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın, başkanımız Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri büyük bir uyum içerisindeyiz. Yaşadığımız bu coşkulu sürece kentimizin tüm aktörleri de katılım sağlamaktadır. Kocaeli kenti, tek vücut halde gelecek daha büyük başarıları beklemektedir. İyi ki doğdun Kocaelispor."