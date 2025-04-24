Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde büyük mavi balıkçıl görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:19 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde büyük mavi balıkçıl görüntülendi.

        Karamürsel sahilinde vatandaşlar, bir köprünün korkuluklarına büyük mavi balıkçılın konduğunu fark etti.

        Bazı vatandaşlar, balıkçılgiller familyasından olan bu kuş türünü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        - Saadet Partisinden 23 Nisan etkinliği

        Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara şekerleme ve balon, annelere ise mektup dağıttı.

        Gençlik Kolları Başkanı Gamze Can ile yönetim kurulu üyeleri, hazırladıkları şekerleme ve balonları çocuklara hediye etti.

        Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Nahide Öztürk ile beraberindekiler de annelere mektup verdi.

        Can, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Çocukların yüzlerinde tebessüm bırakmak istediklerini ifade eden Can, çocukların gülümsemesinin her şeyden kıymetli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Yem fiyatları düşebilir
        Yem fiyatları düşebilir
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
        Marmara Kariyer Fuarı, Kocaeli'de 28 Nisan'da açılıyor
        Marmara Kariyer Fuarı, Kocaeli'de 28 Nisan'da açılıyor
        Marmara Kariyer Fuarı iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak
        Marmara Kariyer Fuarı iş dünyası ile öğrencileri buluşturacak
        Kocaelispor, 59. yaşını Süper Lig'e yükselmenin mutluluğuyla kutluyor
        Kocaelispor, 59. yaşını Süper Lig'e yükselmenin mutluluğuyla kutluyor
        Kazada alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Kazada alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Kocaeli'de eğitim- öğretime 1 gün ara
        Kocaeli'de eğitim- öğretime 1 gün ara