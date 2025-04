Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, MARMARAKAF'da konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Türkiye olarak, artık yalnızca ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda teknoloji üreten, yön belirleyen ve dünyada sözü geçen bir ülke olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz, iyi yetişmiş, vizyon sahibi, üretken gençlerimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Kongre Merkezi'nde sürüyor.

Fuarda öğrencilerle bir araya gelen Görgün, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Kocaeli Üniversitesi’nde MARMARAKAF gibi anlamlı etkinlikte gençlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gençlerin Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek fikirlerin, projelerin ve başarıların mimarları olduğuna değinen Görgün, "Bugün burada, sizlerle birlikte yalnızca mesleki tercihlerden bahsetmeyeceğiz, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayiinde kat ettiği yolu, bu yolda genç beyinlerin taşıdığı değeri ve geleceğe dair umutlarımızı da paylaşacağız." diye konuştu.

- "Neredeyse dünyanın her köşesinde yerli ve milli ürünlerimiz görev yapıyor"

Türk savunma sanayiinin yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın güvenliğine katkı sunan bir güç haline geldiğini işaret eden Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"185 farklı ülkeye, 230 farklı ürün ihraç ediyoruz. Neredeyse dünyanın her köşesinde yerli ve milli ürünlerimiz görev yapıyor. Bu ihracat sadece araç ve ekipman göndermek değil, aynı zamanda mühendisliğimizi, vizyonumuzu ve çözüm odaklı yaklaşımımızı da dünyaya taşımak anlamına geliyor. Müşterilerimize sadece ürün vermiyoruz; yerinde servis, özelleştirilmiş çözümler ve 'terzi işi üretim' anlayışıyla her ülkenin ihtiyacına uygun sistemler sunuyoruz. Bu sayede, ihracat potansiyelimizi her geçen gün artırıyor, rekorlar kırıyoruz. Türk savunma sanayii artık yenilikçi, rekabetçi, barışa katkı sunan teknolojiler geliştirerek, dünyada güven duyulan bir marka haline gelmiştir. Geldiğimiz nokta itibarıyla, Türkiye savunma sanayiinde dünyanın en büyük 11. ihracatçı ülkesi konumundadır."