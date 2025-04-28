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        Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Şahin, MARMARAKAF'ta konuştu:

        Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Dünyada kaliteyi takip eden bir ülke değil, standardı üreten bir ülke konumuna gelmek istiyorsak, gelişmişlik seviyemizi artırmak istiyorsak, kesinlikle standartlara hakim olmamız lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:27
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        Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Şahin, MARMARAKAF'ta konuştu:
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        Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Dünyada kaliteyi takip eden bir ülke değil, standardı üreten bir ülke konumuna gelmek istiyorsak, gelişmişlik seviyemizi artırmak istiyorsak, kesinlikle standartlara hakim olmamız lazım." dedi.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

        "Kaliteye Yolculuk Standartla Başlar" başlıklı sunum yapan Şahin, kalite ve standart kavramlarından, standartların hazırlanma sürecinden ve öneminden bahsetti.

        TSE'nin, Türkiye'de kanunla yetkilendirilmiş, standartları belirleyen ve yayınlayan tek milli kurum olduğunu belirten Şahin, kurumda 2 bin 500'e yakın çalışanın olduğunu anlattı.

        Şahin, standart belirleme süreçlerine değinerek, "Bu standartları oturup kendimiz yazmıyoruz. Standartlar tüm tarafların katılımıyla hazırlanıyor. Standart geliştirme aşamaları her zaman kamuya açıktır. Kapalı kapılar ardında standartları belirlemiyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarıyla, onların da görüşlerini alarak standartları belirliyoruz." diye konuştu.

        Standart hazırlayan kuruluşların bağımsızlık ilkesiyle çalıştığını vurgulayan Şahin, "Talimatla standart yazamayız. Aksi takdirde birilerinin ticari amaçları doğrultusunda bir standart belirlemeye kalkarsak ticaretin, rekabetin bir anlamı kalmaz." ifadelerini kullandı.

        - "Dünyadaki ticaretin yüzde 80'ini standartlar belirliyor"

        Şahin, üretimin standartlar sayesinde gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Kalitesiz ürün standartlara uymayan bir üründür. Dolayısıyla bir standarda göre üretilmiş ürün amaca hizmet edeceği için kalitelidir. Ekonomik olarak kaybımızı ortadan kaldırıyor, aynı zamanda üretim odaklı ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Üretim anlamında eğer standartlara uygun üretim gerçekleştirebiliyorsak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

        Kaliteye yolculuk yapmak için birinci rehberin standartlar olduğunun altını çizen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Dünyada kaliteyi takip eden bir ülke değil, standardı üreten ülke konumuna gelmek istiyorsak, gelişmişlik seviyemizi artırmak istiyorsak, kesinlikle standartlara hakim olmamız lazım. Dünyadaki ticaretin yüzde 80'ini standartlar belirliyor. Siz ülke olarak o standartları uluslararası standart haline getirdiğiniz zaman ülkenizdeki üretilen ürünlerin uluslararası rekabet şansını en üst seviyeye çıkarıyorsunuz. Bunu yapmak için de gençlerin emeğine çok daha fazla ihtiyacımız var."

        Şahin, TSE'nin genç beyinlere kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayarak, gençlerden, fuarda açtıkları standa uğrayarak işe alma süreçleri hakkında görüşme yapmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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