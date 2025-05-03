Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı.
Darıca ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler R.Ç, C.Ç, M.Ş. ve M.K'yi gözaltına aldı, 7 mağdur kadını da kurtardı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.Ç, M.Ş. ve M.K. tutuklandı, R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.