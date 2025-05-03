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        Kocaeli'de suçüstü yakalanan 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 02:28 Güncelleme: 03.05.2025 - 02:28
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        Kocaeli'de suçüstü yakalanan 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

        İş yerine gelen ekipler, zanlılar A.Y, S.A, E.Ö, H.A. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.

        Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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