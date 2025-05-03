Kocaeli'de suçüstü yakalanan 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İş yerine gelen ekipler, zanlılar A.Y, S.A, E.Ö, H.A. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

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