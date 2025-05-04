Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        ​​​​​​​Kocaeli'de, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ​​​​​​​Kocaeli'de, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan A.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı

        Benzer Haberler

        'Miras' cinayetinde amca tutuklandı, yeğen toprağa verildi
        'Miras' cinayetinde amca tutuklandı, yeğen toprağa verildi
        Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayı...
        Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayı...
        Çapa motoruyla nostaljik otomobil yaptı
        Çapa motoruyla nostaljik otomobil yaptı
        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı
        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı
        Gebze'de yüksekten düşen işçi yaralandı
        Gebze'de yüksekten düşen işçi yaralandı
        Oto kilit tamirci dükkanı ile içerisindeki otomobil yandı
        Oto kilit tamirci dükkanı ile içerisindeki otomobil yandı