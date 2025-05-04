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        Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:23 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:23
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        Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Olcay S. idaresindeki 34 KJS 279 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle beton bariyere çarptı.

        Savrulan sürücü ile motosiklette bulunan Muhammet A, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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