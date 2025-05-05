Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Tırın dorsesinde 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan tırda 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

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